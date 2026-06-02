ФСБ вскрыла схему по краже данных со смартфонов российских чиновников

Вредоносное программное обеспечение внедрялось иностранными спецслужбами в мобильные средства связи высокопоставленных российских чиновников. Масштабную схему раскрыли в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным силовиков, целью внедрения шпионских программ было получение чувствительной информации. Они позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств

«С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки», — подчеркнули в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и статье 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ. Следствие продолжается.