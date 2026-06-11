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11 июня, 06:54

Заказ от украинских спецслужб: ФСБ сорвала убийство офицера Минобороны в Москве

ФСБ задержала завербованного СБУ иностранца за попытку убийства офицера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

В Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили покушение на военнослужащего Минобороны. По данным спецслужб, злоумышленник действовал по заданию украинских кураторов.

Силовики оперативно вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался иностранец 1990 года рождения, который планировал совершить убийство с использованием огнестрельного оружия.

В Центре общественных связей ведомства подтвердили факт проведения операции.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны РФ», — заявили в пресс-службе.

Как выяснило следствие, задержанный был завербован Службой безопасности Украины. Его главной целью была ликвидация российского офицера.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства подготовки преступления и связи задержанного.

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Ранее в ФСБ отчитались о разоблачении крупномасштабной операции западных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. Иностранные операторы, как утверждает ведомство, таким способом собирали информацию, прослушивали переговоры и вели аудио- и видеоконтроль обстановки. По данному факту возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, а спецслужба также опубликовала видеозапись с офисами зарубежных IT-компаний, чьи ресурсы могли задействоваться в этой операции.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Оксана Попова
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