Заказ от украинских спецслужб: ФСБ сорвала убийство офицера Минобороны в Москве

В Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили покушение на военнослужащего Минобороны. По данным спецслужб, злоумышленник действовал по заданию украинских кураторов.

Силовики оперативно вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался иностранец 1990 года рождения, который планировал совершить убийство с использованием огнестрельного оружия.

В Центре общественных связей ведомства подтвердили факт проведения операции.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны РФ», — заявили в пресс-службе.

Как выяснило следствие, задержанный был завербован Службой безопасности Украины. Его главной целью была ликвидация российского офицера.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства подготовки преступления и связи задержанного.