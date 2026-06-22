Воронеж подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ

Сегодня утром Воронеж подвергся нападению со стороны украинских формирований. Согласно предварительным данным, противник использовал для нанесения ударов ракетное вооружение. Жители областного центра сообщили местным СМИ о звуках взрывов, которые отчётливо слышались в разных районах.

На текущий момент оперативные службы работают на местах возможных происшествий. Профильные ведомства занимаются уточнением информации о пострадавших и степени повреждений городской инфраструктуры. Местных жителей призывают сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей.

Режим опасности атаки с воздуха в регионе был объявлен незамедлительно. Средства противовоздушной обороны приведены в состояние повышенной готовности для отражения дальнейших угроз.

Губернатор и экстренные службы продолжают мониторинг обстановки. Подробности о типе снарядов и масштабах случившегося станут известны после завершения работы специалистов на объектах, куда могли прийтись удары.