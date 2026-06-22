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Регион
22 июня, 09:10
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Воронеж подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beliakina Ekaterina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beliakina Ekaterina

Сегодня утром Воронеж подвергся нападению со стороны украинских формирований. Согласно предварительным данным, противник использовал для нанесения ударов ракетное вооружение. Жители областного центра сообщили местным СМИ о звуках взрывов, которые отчётливо слышались в разных районах.

На текущий момент оперативные службы работают на местах возможных происшествий. Профильные ведомства занимаются уточнением информации о пострадавших и степени повреждений городской инфраструктуры. Местных жителей призывают сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей.

Режим опасности атаки с воздуха в регионе был объявлен незамедлительно. Средства противовоздушной обороны приведены в состояние повышенной готовности для отражения дальнейших угроз.

Губернатор и экстренные службы продолжают мониторинг обстановки. Подробности о типе снарядов и масштабах случившегося станут известны после завершения работы специалистов на объектах, куда могли прийтись удары.

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Оксана Попова
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