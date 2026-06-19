18 жилых многоэтажек в Подмосковье повреждены в результате налёта дронов ВСУ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв привёл последние данные по числу повреждённых домов во время налёта украинских дронов по жилым кварталам в нескольких подмосковных городах. Информация публикуется в телеграм-канале чиновника.

«В Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе», — уточнил губернатор.