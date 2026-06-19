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19 июня, 09:58

18 жилых многоэтажек в Подмосковье повреждены в результате налёта дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв привёл последние данные по числу повреждённых домов во время налёта украинских дронов по жилым кварталам в нескольких подмосковных городах. Информация публикуется в телеграм-канале чиновника.

«В Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе», — уточнил губернатор.

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Напомним, накануне в Московской области в результате налёта дронов ВСУ были повреждены жилые дома (Жуковский, Электросталь), ТЦ и инфраструктура, ранена женщина. Кроме того, в пожаре погибла 8-летняя девочка. Возгорание в квартире началось после попадания в здание дрона. СК пообещал установить причастных к атакам.

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Татьяна Миссуми
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