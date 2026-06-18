Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 09:09

В Рязани усилили режим безопасности из-за учебных мероприятий

Автоиобиль полиции. Обложка © Life.ru

Автоиобиль полиции. Обложка © Life.ru

В Рязани сегодня усилили режим безопасности в связи с проведением учебных мероприятий. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. О каких именно манёврах идёт речь, не уточняется.

«Никаких происшествий не зафиксировано, просим сохранять спокойствие», — говорится в сообщении ведомства.

В Армении пройдут военные учения с участием США, Франции и Греции
В Армении пройдут военные учения с участием США, Франции и Греции

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов для безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний. Работа гражданской авиации в Московском регионе взята под особый контроль Минтранса и Росавиации.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar