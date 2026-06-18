В Рязани усилили режим безопасности из-за учебных мероприятий
Автоиобиль полиции. Обложка © Life.ru
В Рязани сегодня усилили режим безопасности в связи с проведением учебных мероприятий. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. О каких именно манёврах идёт речь, не уточняется.
«Никаких происшествий не зафиксировано, просим сохранять спокойствие», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов для безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний. Работа гражданской авиации в Московском регионе взята под особый контроль Минтранса и Росавиации.
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