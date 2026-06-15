С 17 по 25 июня в Армении состоятся военные учения Eagle Partner-2026. Мероприятие проводится в рамках подготовки армянских миротворцев к участию в международных операциях.

По информации пресс-службы оборонного ведомства Армении, в учениях задействованы силы Армении (250 военнослужащих миротворческой бригады), США (сухопутные войска в Европе и Африке, а также Национальная гвардия штата Канзас – 58 человек), Франции (24 военнослужащих) и Греции (11 военнослужащих).

В рамках учений предусмотрены мероприятия по отработке и реализации миротворческих задач, как указано в сообщении. Эти четырёхсторонние учения проводятся впервые. Стоит отметить, что учения Eagle Partner между Арменией и США впервые состоялись в Армении в сентябре 2023 года, а последнее их проведение было в августе 2025 года. Согласно заявлению ведомства, учения призваны повысить уровень сотрудничества подразделений, задействованных в международных миротворческих миссиях, обеспечить обмен лучшими практиками в управлении и тактической связи, а также укрепить готовность миротворческого подразделения ВС Армении.

«В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнёрах», — отметили в Минобороны Армении.

Тем временем армянские власти продолжают маневрировать между интеграцией в ЕАЭС и курсом на Запад. Отношения с ЕС перешли в практическую плоскость: принят стратегический план партнёрства, подписаны транспортные и пограничные договорённости, озвучены инвестиционные проекты. Критики же предупреждают: этот дрейф напоминает «геополитический шпагат», ведь фундамент армянской экономики по-прежнему остается пророссийским. В России призвали Ереван вынести вопрос о ЕАЭС и ЕС на референдум как можно скорее.