Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения должна срочно определиться между членством в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), поскольку эти пути несовместимы. Он подчеркнул, что Москва уважает выбор армянского народа, но требует ясности, так как действующее законодательство республики о вступлении в ЕС и членство в ЕАЭС противоречат друг другу.

«В Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос уже стоит ребром», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Лавров подчеркнул, что Россия ждет от Армении чёткого определения своей позиции, а не просто деклараций, поскольку уже принят закон о вступлении в ЕС. Он сослался на заявления российских властей о необходимости оперативного решения этого вопроса, подчеркнув, что это не неуважение к выбору армянского народа, а стремление к ясности.

Российский министр также процитировал премьер-министра Армении, который заявил, что решение будет принято на референдуме, но пока Армения не планирует выходить из ЕАЭС, так как в ЕС ещё не вступила. Лавров отметил, что этот выбор повлияет на многие аспекты жизни граждан Армении, и призвал к скорейшему проявлению воли народа, чтобы он мог сделать осознанный выбор.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин высказался о внешней политике Армении. По его словам, у республики есть полное право сама выбирать партнёров. При этом Москва внимательно следит за тем, куда движется Ереван. Сейчас внешние силы пытаются подтолкнуть армянское руководство к разрыву связей с Россией, обещая «европейское будущее».