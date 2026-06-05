Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «Ленте.ру» на полях ПМЭФ прокомментировал внешнеполитический курс Армении. По словам дипломата, у республики есть полное право самостоятельно определять своих партнёров.

«Выбор союзов и интеграционных форматов — суверенное право наших армянских партнёров», — подчеркнул он.

Вместе с тем замглавы МИД обратил внимание, что Москва внимательно следит за внешнеполитическими ориентирами Еревана. Сейчас внешние игроки пытаются подтолкнуть армянское руководство к разрыву связей с Россией. Поводом для этого служит обещание «европейского будущего». Однако, заметил Галузин, такая перспектива остаётся эфемерной.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя европейский вектор внешней политики Еревана, заявил, что участие в Евразийском экономическом союзе даёт Армении больше преимуществ, чем гипотетические дивиденды от сближения с Брюсселем. Он подчеркнул, что как член ЕАЭС, республика зарабатывает существенно больше здесь и сейчас, чем как потенциальный кандидат в Евросоюз.