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Регион
5 июня, 12:15

В МИД заявили, что Армению толкают к разрыву с РФ ради эфемерного будущего в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Harutyunov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Harutyunov

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «Ленте.ру» на полях ПМЭФ прокомментировал внешнеполитический курс Армении. По словам дипломата, у республики есть полное право самостоятельно определять своих партнёров.

«Выбор союзов и интеграционных форматов — суверенное право наших армянских партнёров», — подчеркнул он.

Вместе с тем замглавы МИД обратил внимание, что Москва внимательно следит за внешнеполитическими ориентирами Еревана. Сейчас внешние игроки пытаются подтолкнуть армянское руководство к разрыву связей с Россией. Поводом для этого служит обещание «европейского будущего». Однако, заметил Галузин, такая перспектива остаётся эфемерной.

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А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя европейский вектор внешней политики Еревана, заявил, что участие в Евразийском экономическом союзе даёт Армении больше преимуществ, чем гипотетические дивиденды от сближения с Брюсселем. Он подчеркнул, что как член ЕАЭС, республика зарабатывает существенно больше здесь и сейчас, чем как потенциальный кандидат в Евросоюз.

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Дарья Нарыкова
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