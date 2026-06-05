Песков: Выгоды от ЕАЭС для Армении очевиднее, чем от ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о преимуществах участия Армении в Евразийском экономическом союзе. Он считает, что плюсы от членства перевешивают возможные выгоды от сближения с Европой.

«Мы убеждены в том, что если класть на чаши весов евроориентацию или ориентацию на ЕАЭС, то ЕАЭС для Армении перевешивает. Это выгоднее для армян», — сказал Песков в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ.

По его словам, республика больше зарабатывает именно внутри союза. При этом Песков подчеркнул, что право выбора остаётся за армянским народом, и напомнил позицию Владимира Путина о том, что Россия заинтересована в процветании Армении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ заявил: руководство Армении искусственно ставит страну перед выбором между Европой и ЕАЭС, а также уже длительное время де-факто не участвует в работе ОДКБ.