Песков заявил, что Армению искусственно ставят перед выбором между ЕС и ЕАЭС

В Кремле считают, что руководство Армении искусственно ставит страну перед выбором между Европой и Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ.

По словам представителя Кремля, речь идёт о попытке представить дальнейший курс Армении как развилку между двумя направлениями.

«Мы знаем, что сейчас нынешнее руководство, я бы сказал, искусственно пытается поставить страну на перепутье, собирается организовать для страны выбор — идти в сторону Европы, или в сторону ЕАЭС», — сказал Песков.

Он также напомнил о позиции Еревана по ОДКБ. По словам Пескова, Армения уже достаточно давно фактически не участвует в работе организации.

«Армения уже не участвует фактически де-факто в работе ОДКБ достаточно длительное время», — заявил представитель Кремля.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о внешнеполитическом курсе Армении и её участии в интеграционных объединениях. Ранее Дмитрий Песков заявил, что по мере сближения Армении с Евросоюзом её обязательства неизбежно войдут в клинч с нормативами Евразийского экономического союза. По его словам, это лишь вопрос времени. Усидеть на двух стульях не выйдет.