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Регион
4 июня, 22:43

Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если «будет нужно»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов заявил о возможном выходе страны из ОДКБ. Отвечая на вопрос представителя партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, он подчеркнул, что не намерен возвращаться к прежнему формату отношений.

«Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем, я говорил, что мы назад не пойдём», — заявил Пашинян.

Путин не увидел «ничего сверхъестественного» в позиции Армении по поводу ЕС
Путин не увидел «ничего сверхъестественного» в позиции Армении по поводу ЕС

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств призвал Армению как можно быстрее провести референдум по вопросу возможного присоединения к Евросоюзу. Российский лидер отметил, что у Москвы есть «лишь одна просьба» к Еревану и премьер-министру Николу Пашиняну — сделать это оперативно, поскольку сам Пашинян ранее говорил о необходимости такого референдума.

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Виталий Приходько
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