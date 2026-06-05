Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если «будет нужно»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов заявил о возможном выходе страны из ОДКБ. Отвечая на вопрос представителя партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, он подчеркнул, что не намерен возвращаться к прежнему формату отношений.

«Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем, я говорил, что мы назад не пойдём», — заявил Пашинян.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств призвал Армению как можно быстрее провести референдум по вопросу возможного присоединения к Евросоюзу. Российский лидер отметил, что у Москвы есть «лишь одна просьба» к Еревану и премьер-министру Николу Пашиняну — сделать это оперативно, поскольку сам Пашинян ранее говорил о необходимости такого референдума.