Путин призвал Армению быстрее провести референдум по ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть «лишь одна просьба» к Еревану и премьер-министру Николу Пашиняну по вопросу возможного присоединения Армении к Евросоюзу. Он призвал провести референдум на эту тему нужно провести как можно скорее.

Путин прокомментировал ситуацию с Арменией и ЕС. Видео © Life.ru

«Сам премьер-министр Пашинян совсем недавно сказал, что считает необходимым провести референдум по этому вопросу [присоединения Армении к ЕС]. У нас только одна просьба — сделайте это как можно быстрее», — сказал глава государства на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентствна ПМЭФ.

Армения остаётся участницей ЕАЭС, однако власти страны параллельно продвигают курс на сближение с Евросоюзом. В 2025 году парламент республики одобрил закон о начале процесса вступления в ЕС, что вызвало вопросы у Москвы. Владимир Путин не увидел в ситуации ничего «сверхъестественного», но указал, что в ЕАЭС и Евросоюзе действуют разные экономические правила, стандарты и техническое регулирование. Россия подчёркивает, что Ереван вправе сам выбирать внешнеполитические ориентиры, но ждёт ясности, как Армения собирается совмещать участие в евразийском объединении с возможным движением в сторону ЕС.