Россия не станет оплачивать выход Армении из кризиса, который неминуемо последует за сближением Еревана с Евросоюзом. Об этом прямо заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, слова которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза.

«Хочу сказать прямо: ни расширение связей Армении с ЕС, ни смягчение перехода на евростандарты, ни выход из экономического кризиса, который за этим последует, мы финансировать не будем», — отметил он.

По словам Шойгу, армянская экономика структурно завязана на российский рынок, а переходить на европейские стандарты без сертификатов — бессмысленно. Попытки Еревана представить это диверсификацией на деле означают фактический выход из Евразийского союза и разрыв отношений с Москвой.

Шойгу также указал, что Брюссель не готов брать на себя реальные расходы, например, покрывать разницу в стоимости газа, который на 84% идёт из России. Кроме того, Армения уже ведёт переговоры о поставках топлива для своей АЭС от западных партнёров и привлекает иностранных подрядчиков к работам без согласования с Москвой. Шойгу предостерёг, что такими темпами можно не только лишиться гарантий безопасности, но и довести дело до настоящей катастрофы.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается ввязываться в публичную перепалку с Москвой по вопросам работы Евразийского экономического союза. По его словам, недавний разговор с Владимиром Путиным прошёл в очень тёплой и дружеской тональности, и такие же отношения он намерен сохранять со всеми партнёрами по ЕАЭС. Однако армянский премьер тут же дал понять, что союз должен демонстрировать республике новые ощутимые выгоды от членства.