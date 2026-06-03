Пашинян отказался ругаться с Москвой из-за ЕАЭС, но потребовал выгод для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен вступать в публичную полемику с Москвой из-за работы Евразийского экономического союза.

По его словам, недавний разговор с президентом России прошёл в «очень теплой и дружеской тональности». Такие же отношения армянский премьер, как он отметил, хочет сохранять и с партнёрами по ЕАЭС.

При этом Пашинян подчеркнул, что союз, на его взгляд, должен показывать Армении новые ощутимые выгоды от членства. Он раскритиковал подход, при котором обсуждение ЕАЭС строится вокруг возможного вреда для республики.

Пашинян заверил, что Армения будет вести диалог с Россией спокойно и «без нервов». По его словам, Ереван останется в дружеских отношениях с Москвой и другими партнёрами по союзу.

Заявление прозвучало на фоне ограничений на поставки армянской продукции в Россию. С конца мая Россельхознадзор последовательно вводил меры по цветам, овощам, ягодам, косточковым фруктам, винограду, картофелю, сухофруктам, а также рыбе и рыбной продукции.

Пашинян выразил уверенность, что после выборов у него будет достаточно рычагов для решения возникающих проблем в рамках ЕАЭС. Он также заявил, что экспорт из Армении, в том числе в страны союза, должен вырасти в несколько раз.