Армянские фермеры могут терять до $22 млн в месяц из-за закрытия рынка РФ

Приостановка поставок сельхозпродукции в Россию может больно ударить по армянскому бизнесу. Премьер-министру Николу Пашиняну придётся платить фермерам примерно по 22 миллиона долларов ежемесячно, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Данные приводит телеграм-канал Baza.

Так, за неполный 2025 год Армения отправила в Россию сельхозпродукции, на которую сейчас распространяются ограничения, на сумму в 240 миллионов долларов. При этом весь экспорт таких товаров насчитывает 265 миллионов долларов.

Как рассказала профессор Финансового университета Надежда Капустина, Еревану придётся разбираться с продукцией, которая останется невостребованной. Возможно, фермеры решатся на её утилизацию из-за закрытого российского рынка. Эксперт добавила, что Европа вряд ли сможет скупить все овощи и букеты у республики. В ЕС есть свои поставщики, которым конкуренция не нужна.