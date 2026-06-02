2 июня, 16:46

Армянские фермеры могут терять до $22 млн в месяц из-за закрытия рынка РФ

Овощи на прилавке. Обложка © Life.ru

Приостановка поставок сельхозпродукции в Россию может больно ударить по армянскому бизнесу. Премьер-министру Николу Пашиняну придётся платить фермерам примерно по 22 миллиона долларов ежемесячно, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Данные приводит телеграм-канал Baza.

Так, за неполный 2025 год Армения отправила в Россию сельхозпродукции, на которую сейчас распространяются ограничения, на сумму в 240 миллионов долларов. При этом весь экспорт таких товаров насчитывает 265 миллионов долларов.

Как рассказала профессор Финансового университета Надежда Капустина, Еревану придётся разбираться с продукцией, которая останется невостребованной. Возможно, фермеры решатся на её утилизацию из-за закрытого российского рынка. Эксперт добавила, что Европа вряд ли сможет скупить все овощи и букеты у республики. В ЕС есть свои поставщики, которым конкуренция не нужна.

Пашинян поставил условие для проведения референдума о вступлении в Евросоюз

Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на ввоз из Армении некоторых сельскохозяйственных культур, включая томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Решение обусловлено участившимися случаями фитосанитарных нарушений. Также с мая закрыт импорт цветов из Армении до завершения проверки теплиц. Роспотребнадзор потребовал изъять из оборота и некоторые наименования алкоголя из соседней республики. Почти никакую армянскую рыбу тоже больше не пустят в Россию. В Ереване сообщили, что перенаправили поставки роз и овощей в европейские страны.

Татьяна Миссуми
