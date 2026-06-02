Пашинян похвастался отправкой первой партии роз и овощей в ЕС вместо России
Армения отправила в европейские страны первую партию своих роз и овощей, после того как в Россию поставки были временно остановлены. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он не стал уточнять, в какие именно государства отправились товары из Еревана.
«В ЕС и так далее <...>. Первая партия роз и овощей уже выехала, когда доедет, тогда и скажу, в какую страну. Ни одна продукция не останется. И [экспортируем] не только в ЕС. Экспортируем уже и в другие страны», — отметил Пашинян во время предвыборной агитационной кампании.
Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на импорт из Армении ряда сельскохозяйственных культур, включая томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Данное решение обусловлено участившимися случаями фитосанитарных нарушений. А с 22 мая закрыт импорт цветов из Армении до завершения проверки теплиц. Роспотребнадзор также потребовал изъять из оборота некоторые наименования алкоголя из соседней республики. Почти никакую армянскую рыбу тоже больше не пустят в Россию. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заверил, что страна безболезненно заменит товары из Армении.
