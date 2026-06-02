Пашинян похвастался отправкой первой партии роз и овощей в ЕС вместо России

Армения отправила в европейские страны первую партию своих роз и овощей, после того как в Россию поставки были временно остановлены. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он не стал уточнять, в какие именно государства отправились товары из Еревана.

«В ЕС и так далее <...>. Первая партия роз и овощей уже выехала, когда доедет, тогда и скажу, в какую страну. Ни одна продукция не останется. И [экспортируем] не только в ЕС. Экспортируем уже и в другие страны», — отметил Пашинян во время предвыборной агитационной кампании.