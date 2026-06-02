«За перец заплачу!‎» Пашинян обещает купить у армянских фермеров урожай вместо России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов компенсировать фермерам убытки в случае, если часть урожая не удастся экспортировать в Россию из-за введённых ограничений. По его словам, власти рассматривают такие меры поддержки как временный инструмент, который позволит смягчить последствия для аграриев и одновременно стимулировать перестройку экспортных направлений.

«Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — разобещался Пашинян на встрече с избирателями перед парламентскими выборами.

Он отметил, что в случаях, когда возникают препятствия для экспорта, правительство будет запускать программы субсидирования и финансовой поддержки производителей, чья продукция не смогла попасть на внешние рынки. При этом Пашинян признал, что качество части сельхозпродукции может быть нестабильным, и подчеркнул необходимость диверсификации экспортных направлений. По его словам, Армения уже ведёт переговоры о новых рынках сбыта и получает первые предложения по закупкам овощей, фруктов и цветов.

Власти Армении связывают ситуацию с необходимостью адаптации аграрного сектора к новым условиям внешней торговли и поиском альтернативных экспортных рынков.

Россельхознадзор ранее сообщил о введении ряда ограничений на ввоз сельхозпродукции из Армении, включая черешню, абрикосы и виноград, а также цветочную продукцию. Отдельно ведомство отмечало результаты инспекций армянских предприятий, часть которых отказалась от проверок или не прошла их в полном объёме. Кроме того, Россельхознадзор разрешил импорт рыбы только от двух предприятий Армении.