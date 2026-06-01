«Это с женой можно развестись»: Армении напомнили о географии после рыбного намёка России

Военкор Александр Коц прокомментировал решение Россельхознадзора о приостановке ветеринарной сертификации живой рыбы и рыбной продукции из Армении для российского рынка. Ограничения начнут действовать с 2 июня. По итогам проверки исключение сделали только для двух армянских компаний.

«Географический фактор для экономики Армении – решающий. Это с женой можно развестись, а от соседа никуда не денешься. К сожалению, осознание этого факта никого и никогда не останавливало от забега по граблям. Ни Молдавию, ни Грузию, ни Украину», — написал Александр Коц в своём телеграм-канале.

По его мнению, новые ограничения связаны с политическим курсом Никола Пашиняна и являются рыбным сигналом Еревану на фоне разговоров о возможном дистанцировании от единого экономического пространства с Россией. Эксперт напомнил, что под запрет продажи попали почти 37 млн бутылок воды «Джермук», также приостанавливался ввоз некачественного армянского алкоголя, а Россельхознадзор ограничивал поставки цветов, овощей и зелени.

Военкор заметил, что европейский рынок вряд ли станет полноценной заменой российскому для армянской продукции. Он объяснил, что для Армении российский рынок остаётся критически важным из-за географии и логистики, а заполнять полки европейских магазинов своими товарами в тех же объёмах будет невозможно.