«Это с женой можно развестись»: Армении напомнили о географии после рыбного намёка России
Коц напомнил Армении после отказа России от рыбы, что от соседа никуда не деться
Военкор Александр Коц прокомментировал решение Россельхознадзора о приостановке ветеринарной сертификации живой рыбы и рыбной продукции из Армении для российского рынка. Ограничения начнут действовать с 2 июня. По итогам проверки исключение сделали только для двух армянских компаний.
«Географический фактор для экономики Армении – решающий. Это с женой можно развестись, а от соседа никуда не денешься. К сожалению, осознание этого факта никого и никогда не останавливало от забега по граблям. Ни Молдавию, ни Грузию, ни Украину», — написал Александр Коц в своём телеграм-канале.
По его мнению, новые ограничения связаны с политическим курсом Никола Пашиняна и являются рыбным сигналом Еревану на фоне разговоров о возможном дистанцировании от единого экономического пространства с Россией. Эксперт напомнил, что под запрет продажи попали почти 37 млн бутылок воды «Джермук», также приостанавливался ввоз некачественного армянского алкоголя, а Россельхознадзор ограничивал поставки цветов, овощей и зелени.
Военкор заметил, что европейский рынок вряд ли станет полноценной заменой российскому для армянской продукции. Он объяснил, что для Армении российский рынок остаётся критически важным из-за географии и логистики, а заполнять полки европейских магазинов своими товарами в тех же объёмах будет невозможно.
Ранее Life.ru рассказывал, что Россия приостанавливает ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, поступающей из Армении. А с 22 мая мая в стране действует запрет на импорт и продажу минеральной воды «Джермук». Ограничения ввели после проверки состава продукции. А в конце мая Роспотребнадзор распорядился приостановить продажу ещё 64,5 миллиона бутылок минералки.
