Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 15:34

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минералки «Джермук»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WS-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WS-Studio

С 22 мая Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России всей минеральной воды «Джермук». Причина – несоответствие состава воды заявленному на этикетке, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В частности, обнаружено превышение допустимых норм гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов. Ведомство опасается, что это может ввести потребителей в заблуждение относительно лечебных свойств воды, что потенциально вредно для здоровья. Информация о запрете уже передана в Евразийскую экономическую комиссию и соответствующие органы стран ЕАЭС. Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией.

Роспотребнадзор приостановил продажу 112 тысяч бутылок воды Baikal Pearl
Роспотребнадзор приостановил продажу 112 тысяч бутылок воды Baikal Pearl

Напомним, в апреле возобновили расследование уголовного дела о гибели мужчины после употребления минеральной воды «Джермук». После этого в России приостановили продажу сотен тысяч бутылок этой минералки из-за нарушений обязательных требований.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar