Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минералки «Джермук»

С 22 мая Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России всей минеральной воды «Джермук». Причина – несоответствие состава воды заявленному на этикетке, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В частности, обнаружено превышение допустимых норм гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов. Ведомство опасается, что это может ввести потребителей в заблуждение относительно лечебных свойств воды, что потенциально вредно для здоровья. Информация о запрете уже передана в Евразийскую экономическую комиссию и соответствующие органы стран ЕАЭС. Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией.

Напомним, в апреле возобновили расследование уголовного дела о гибели мужчины после употребления минеральной воды «Джермук». После этого в России приостановили продажу сотен тысяч бутылок этой минералки из-за нарушений обязательных требований.