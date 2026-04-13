СК возобновил дело о гибели мужчины от минералки «Джермук» в Северной Осетии

В Северной Осетии возобновили расследование уголовного дела о гибели мужчины после употребления минеральной воды «Джермук». Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

«Следственными органами СУ СК России по РСО – Алания возобновлено расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2024 года 65-летний мужчина почувствовал сильное недомогание и ухудшение самочувствия после того, как выпил минералки «Джермук», которую производит армянская компания Jermuk Group. Бутылку он приобрёл в одной из торговых точек во Владикавказе. Его незамедлительно доставили в больницу, но, несмотря на квалифицированную помощь врачей, он скончался.

Правоохранители провели комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, но установить причастных к преступлению не удалось. В результате предварительное следствие пришлось приостановить.

Однако в марте этого года открылись новые обстоятельства и расследование дела было возобновлено. В настоящее время сотрудники осетинского управления СК вместе с коллегами из УФСБ России по РСО – Алания продолжают следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, собирая доказательную базу.