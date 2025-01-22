СК приостановил дело о смерти россиянина от уксуса вместо минералки в «Джермуке»

СК приостановил уголовное дело по факту смерти предпринимателя из Владикавказа Олега Гусова после глотка из бутылки минеральной воды «Джермук», где оказался уксус. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Айрат Хикматуллин.

«Уголовное дело приостановлено. Насколько нам известно, следствие направило запросы в Армению ещё в мае прошлого года, но ответчик игнорирует запросы, хотя компания должна быть заинтересована в полном расследовании и защите своей репутации», — сказал Хикматуллин РИА «Новости».

Защита семьи Гусова уже изучила копии материалов и подготовила гражданский иск. В сумму компенсации были включены расходы на перемещение бизнесмена из Владикавказа в Москву и лечение в НИИ Склифосовского, рассказал адвокат. Он подчеркнул, что семье прежде всего нужны не деньги, а справедливость. При этом, по его словам, опрос свидетелей и экспертиза по делу о смерти владикавказского предпринимателя исключила криминальную версию подмены бутылок. Родные бизнесмена уверены, что ошибка была допущена на стадии производства минеральной воды. Экспертиза указала на отравление химическим веществом.

«Было большое количество людей, когда потерпевший распечатал упаковку, взял бутылку воды и, открыв ее на глазах у всех, сделал глоток. От одного глотка он получил ожог и сразу упал. Осколки бутылки были собраны и взяты на экспертизу, которая указала на то, что отравление наступило из-за химического вещества», – говорит Хикматуллин.

А в Минэкономики Армении 20 января заявили, что инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов страны представил СКР доказательства соответствия минеральной воды «Джермук» международным стандартам. Компания назвала иск семьи Гусова необоснованным.