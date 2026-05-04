Роспотребнадзор приостановил продажу 112 тысяч бутылок воды Baikal Pearl

Крупную партию минеральной воды Baikal Pearl вывели из оборота по решению контролирующих органов. Через систему «Честный знак» заблокирована продажа 112 тысяч бутылок, которые временно нельзя купить в магазинах. Как сообщает РБК, такое поручение дали в Роспотребнадзоре.

Под ограничения попала вода в стеклянных бутылках объёмом 0,53 литра. Речь идёт о продукции с датой выпуска 22 августа 2025 года и сроком годности до 28 августа 2027-го.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, указанная партия может быть связана со случаем причинения вреда здоровью. До завершения проверки её реализация запрещена.