Роспотребнадзор приостановил продажу 112 тысяч бутылок воды Baikal Pearl

Обложка © baikalpearl.ru

Крупную партию минеральной воды Baikal Pearl вывели из оборота по решению контролирующих органов. Через систему «Честный знак» заблокирована продажа 112 тысяч бутылок, которые временно нельзя купить в магазинах. Как сообщает РБК, такое поручение дали в Роспотребнадзоре.

Под ограничения попала вода в стеклянных бутылках объёмом 0,53 литра. Речь идёт о продукции с датой выпуска 22 августа 2025 года и сроком годности до 28 августа 2027-го.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, указанная партия может быть связана со случаем причинения вреда здоровью. До завершения проверки её реализация запрещена.

Ранее Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот на территории России минеральной воды «Джермук». Меры введены с 28 апреля. Напомним, в апреле возобновили расследование уголовного дела о гибели мужчины после употребления минеральной воды «Джермук». После этого в России приостановили продажу сотен тысяч бутылок этой минералки из-за нарушений обязательных требований.

