В России массово изымают с прилавков популярную минералку

В России приостановили продажу сотен тысяч бутылок минеральной воды «Джермук» из-за нарушений обязательных требований. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).

Государственная система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировала реализацию партии минеральной природной лечебно-столовой газированной воды «Джермук», произведённой в Армении. Основанием стало письмо надзорного ведомства, в котором указана необходимость срочных мер для предотвращения возможного вреда жизни и здоровью граждан.

По данным оператора системы ЦРПТ, блокировка затронула 338 тысяч бутылок, находившихся в обороте по всей стране. Речь идёт о продукции с датами производства 17 февраля и 5 марта 2026 года. До завершения проверки указанная партия не будет допущена к продаже и не попадёт к потребителям.

В ЦРПТ уточнили, что ранее система уже ограничивала оборот продукции этого бренда, а также блокировала другие товары с нарушениями, включая напитки и биодобавки с незаявленными или запрещёнными компонентами.

Ранее в Северной Осетии вновь возобновили расследование уголовного дела, связанного с гибелью мужчины после употребления минеральной воды «Джермук». Речь идёт о деле по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.