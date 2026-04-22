«Сибирское здоровье» попросило отозвать иск Роспотребнадзора из-за маркировки

Просьбу об отзыве иска Роспотребнадзора направила компания «Сибирское здоровье», связав претензии с техническими сбоями при проверке кодов маркировки. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании.

Судебное разбирательство связано с претензиями надзорного органа к реализации продукции с кодами идентификации, которые, по версии ведомства, могли не быть зарегистрированы в системе «Честный знак». По данным Роспотребнадзора, выявленные нарушения касались возможного использования некорректных или неподтверждённых кодов маркировки, из-за чего было направлено требование об устранении нарушений через суд.

В компании заявили, что речь идёт о единичных сбоях онлайн-проверки, возникающих при нестабильном интернет-соединении. Из-за задержек система, как утверждается, могла не успевать завершать проверку кодов в установленный регламентом срок. Отдельно подчёркивается, что вся продукция соответствует требованиям регулятора, а в материалах иска, по словам компании, допущена ошибка: упоминание молочной продукции не соответствует действительности, поскольку «Сибирское здоровье» её не производит.

Внутренняя проверка предприятия показала, что качество связи способно влиять на корректность проверки небольшой части продукции при обращении к системе «Честный знак» с задержкой. После анализа ситуации компания обновила серверное программное обеспечение и внедрила локальный модуль интеграции с системой маркировки, который сейчас проходит тестирование.

В «Сибирском здоровье» заявили о намерении сотрудничать с надзорными органами и устранить любые возможные претензии, а также предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о масштабной блокировке интернет-ресурсов, распространявших запрещённые биологически активные добавки. Было ограничено более 8,4 тысячи сайтов и онлайн-площадок, предлагавших продукцию с нарушениями требований законодательства.