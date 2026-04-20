Роспотребнадзор закрыл почти две трети точек «Ёбидоёби» в Москве после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Роспотребнадзор временно закрыл больше 60% точек сети «Ёбидоёби» в Москве после проведённых проверок. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА, после публикаций которого были инициированы проверки.

Около половины столичных филиалов сети попали под временный запрет деятельности и сейчас не работают до решения суда. Им может грозить административное приостановление работы на срок до 90 суток.

В самой компании заявляют, что нарушения носят «технический» характер и не связаны с безопасностью продукции. Представители сети утверждают, что уже устраняют их и рассчитывают добиться досрочного открытия.

Ранее врач предупредила о новом вирусе в сырых морепродуктах. По словам медика, суши и роллы могут привести не только к отравлению, но и к слепоте.