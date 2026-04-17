Слепота от суши: Врач предупредила о новом вирусе в сырых морепродуктах

Сырые суши и роллы могут привести не только к отравлению, но и к слепоте — новый нодавирус, преодолевший межвидовой барьер, вызывает тяжёлое воспаление глаз и резкий скачок внутриглазного давления, грозящий полной потерей зрения. Об опасности интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-эндокринолог Татьяна Губина.

Вирус долгое время поражал только креветок и рыб, но теперь заражает людей. Основной путь заражения — сырые морепродукты: суши, роллы, сашими, малосольная рыба, недоготовленные креветки. Специфического лекарства нет, применяют только симптоматическое лечение (капли, стероиды, уколы).

Губина пояснила, что даже без нового вируса сырая рыба и креветки всегда были зоной риска из-за паразитов (широкий лентец, анизакиды), которые вызывают воспаление, нарушают обмен веществ и ослабляют иммунитет. Особенно уязвимы люди с диабетом и хроническими эндокринными заболеваниями — любое воспаление у них протекает тяжелее.

«Важно понимать, что красивый ролл — это не всегда безопасный продукт. Мы рекомендуем по возможности выбирать термически обработанные варианты: запечённые роллы, горячие блюда из рыбы и морепродуктов, где продукт прошёл достаточную тепловую обработку. Высокая температура уничтожает большинство потенциально опасных патогенов», — отметила Губина.

Полностью отказываться от морепродуктов не нужно, но к сырой рыбе и креветкам стоит относиться максимально осторожно, особенно в уличных точках, доставках с сомнительной репутацией и при наличии хронических болезней.

