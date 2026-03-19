Кальмар получится нежным, а не «резиновым»: секреты идеальной очистки от Рыбсоюза

Кальмар — один из самых популярных, доступных и полезных морепродуктов, богатый белком и кислотами Омега-3. Однако, чтобы блюдо из него получилось действительно вкусным, важно правильно подготовить тушку. В Рыбном союзе России с Life.ru поделились лайфхаками по чистке кальмара — от удаления кожи до извлечения чернил.

Специалисты подчёркивают: метод универсален для всех видов — от небольшого командорского до гигантского кальмара (гигаса). Даже если продукт продаётся уже разделанным, на мясе может оставаться плотная прозрачная плёнка, которую необходимо удалить.

Первый и главный шаг — полная разморозка в холодильнике. Подмороженный кальмар чистить нельзя: мясо сломается, а кожа порвётся. Затем необходимо снять верхнюю кожицу (она имеет коричневый или фиолетовый оттенок) — её легко поддеть ножом или пальцами. Под ней остаётся прозрачная плёнка, которую нужно защипнуть и потянуть по направлению к хвостовому плавнику. Важно: популярный лайфхак с ошпариванием кипятком не сработает — прозрачная плёнка останется, сожмётся и испортит вкус.

После этого тушку выворачивают наизнанку, удаляют остатки внутренностей и гладиус (хитиновую пластинку). Если кальмар целый, особую осторожность нужно проявлять с чернильным мешком — его аккуратно отделяют, а чернила можно использовать для соусов и пасты. Щупальца отрезают чуть выше головы — они тоже пригодятся в пищу.

С морепродуктами всегда следует быть осторожными — можно отравиться, если они недостаточно свежие или неправильно приготовлены.