Диетолог объяснила, почему домашняя еда жён мешает мужчинам сбрасывать лишний вес

Мужчины реже обращаются за помощью в похудении, но их успех часто зависит от того, кто готовит дома. Об этом рассказала специалист по снижению веса Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, механизм набора веса универсален: лишние килограммы появляются, когда калорий поступает больше, чем тратится. Однако процесс похудения у мужчин и женщин отличается. Мужчины редко приходят к специалистам — за 10 лет практики Говорушко убедилась, что это скорее исключение.

В семье ключевую роль играет распределение бытовых обязанностей. Если мужчина сам готовит, ему проще контролировать рацион. Но чаще питание зависит от жены. Если оба супруга имеют лишний вес, это может тормозить прогресс.

«Мужу хочется что-нибудь вкусненькое приготовить. Его хочется удивить. Хочется готовить лучше, чем его мама», — добавила эксперт.

Та же ситуация возникает, когда худеть начинает женщина. Партнёр, не готовый к переменам, может бессознательно мешать, даже не замечая этого.

Ранее Life.ru рассказывал, что лишний вес у мужчин и женщин снижает шансы на зачатие ребёнка. К примеру, женское ожирение нарушает хрупкий гормональный баланс в организме, из-за чего в теле повышается уровень андрогенов и инсулина.