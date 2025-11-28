Врач-диетолог рассказала, чем рискуют знаменитости в борьбе с лишним весом

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о популярных среди знаменитостей методах снижения веса и их потенциальной опасности для здоровья. Комментарий специалиста опубликовала «Вечерняя Москва».

Как пояснила кандидат медицинских наук, хотя определённый запас жира необходим для нормального функционирования организма, его избыток приводит к серьёзным проблемам.

«В целом жир человеку нужен: ведь из него делаются оболочки клеток. Без жирозапаса мы остаться не можем, иначе просто умрём. Он, как подушка, защищает внутренние органы. Но когда его становится очень много, то жировая ткань начинает работать как орган», — объяснила Соломатина.

Эксперт критически оценила методы, которые используют российские знаменитости. Гастрошунтирование, к которому прибегла Маргарита Суханкина, Соломатина назвала «фактически повреждающей операцией». Применение диабетических препаратов для похудения, как в случае с певицей Славой, может вызвать воспалительные процессы, потерю зрения и даже рак щитовидной железы.

Отдельно диетолог прокомментировала радикальное интервальное голодание по методике Николая Баскова, предупредив о риске расстройств пищевого поведения. У клеток есть «эффект памяти», поэтому они помнят, что они были другими. И когда их резко опустошили, они всячески стараются наполниться вновь.

Ранее Life.ru рассказывал, что британский певец Робби Уильямс может полностью ослепнуть из-за препарата для похудения. При этом 51-летний артист абсолютно уверен, что проблемы со зрением никак не связаны с его возрастом.