Минздрав: Россияне не добирают почти треть нормы рыбы в рационе

В России фиксируется нехватка потребления рыбы: граждане в среднем не дотягивают до рекомендованной нормы примерно треть. В Минздраве считают, что это может отражаться на здоровье населения, заявил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья ведомства Рафаэль Шавалиев на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных насыщению внутреннего рынка отечественной рыбной продукцией.

«Многие годы уже мы фиксируем, что среднее душевое потребление рыбы в Российской Федерации не превышает 21-22 килограмма в год. То есть мы имеем запас с вами о том, чтобы предложить населению нашей страны возможности потребления продуктов, которые для нас крайне важны», — сказал он.

В среднем жители страны потребляют около 21–22 килограммов рыбы в год на человека. При этом специалисты указывают, что показатель заметно ниже рекомендуемых значений. Медицинская норма составляет примерно 28 килограммов в год. Это эквивалентно минимум двум порциям рыбных блюд еженедельно по 150 граммов каждая.

Такой рацион, по оценкам врачей, помогает поддерживать организм за счёт белка, омега-3 жирных кислот, а также йода, селена и витамина D. При недостаточном потреблении подобных продуктов повышаются риски дефицита важных микроэлементов. Особенно чувствительны к этому дети и подростки. Отдельно подчёркивается, что биологически активные добавки не способны заменить натуральные источники питания и используются только при подтверждённом дефиците.

Ранее в России предложили ограничить наценку на рыбу до 15% от отпускной цены. Также автор инициативы считает, что обязательная квота поставки на внутренний рынок должна составлять не менее 40% от общего объёма вылова.