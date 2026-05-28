В России предложили ограничить наценку на рыбу до 15% от отпускной цены

В России выступили с инициативой закрепить обязательные квоты поставок рыбы на внутренний рынок и ограничить торговую наценку на такую продукцию в размере 15% от отпускной цены. Об этом ТАСС сообщил председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.

По его мнению, государственные квоты на вылов рыбы должны быть напрямую связаны с обязанностью поставлять часть продукции российским потребителям по доступным ценам. Для таких видов рыбы, как минтай, треска, сельдь, лососевые и камбала, предлагается установить минимальную норму поставок на внутренний рынок.

«Обязательная квота поставки на внутренний рынок должна составлять не менее 40% от общего объёма вылова», — сказал он.

При этом для прибрежного рыболовства этот показатель, по мнению Праздникова, может быть увеличен до 60%. Также предлагается ограничить торговую наценку на рыбу, реализуемую в рамках обязательной внутренней квоты.

Согласно инициативе, максимальная наценка для оптовых и розничных сетей не должна превышать 15% от отпускной цены производителя. Праздников подчеркнул, что рыба является важной частью здорового питания, а национальные биоресурсы должны в первую очередь работать в интересах граждан страны.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам прошлого года заняла первое место среди поставщиков рыбы и морепродуктов в Китай, обойдя других крупнейших экспортёров. За 12 месяцев объём российских поставок на китайский рынок составил 3,42 миллиарда долларов. Доля российских компаний в общем объёме китайского импорта рыбы достигла 14,4%.