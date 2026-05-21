Россия стала главным поставщиком рыбы в Китай и заработала $3,42 млрд

Россия по итогам прошлого года стала главным поставщиком рыбной продукции в Китай, обойдя других крупных экспортёров. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

За 12 месяцев российские компании отправили на китайский рынок рыбу и морепродукты на 3,42 миллиарда долларов. Ближайшим конкурентом оказался Эквадор: его поставки в КНР оценили в 3,25 миллиарда долларов.

Доля России в китайском рыбном импорте достигла 14,4%. В начале 2026 года позиции отечественных производителей стали ещё заметнее: за январь–март экспорт в Китай составил около 1,1 миллиарда долларов, а доля выросла до 16,2%. Сильнее всего китайские покупатели интересовались российским минтаем — как мороженым, так и в виде филе. В числе востребованных товаров также оказались сурими, мороженая треска и живые крабы.

