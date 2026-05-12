12 мая, 13:17

Финляндия с июля ограничит экспорт медтехники и лекарств в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Северный сосед России продолжает ужесточать санкционный режим. Финляндия намерена заблокировать экспорт медицинской и фармацевтической продукции на восток. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на местный МИД.

Ограничения коснутся специальных разрешений на поставку медтоваров и технологий. Соответствующее постановление вступит в силу в июле 2026 года.

Глава санкционного отдела ведомства Элина Римппи пояснила: решение продиктовано подозрениями, что гражданская продукция якобы может быть использована российскими военными в негуманных целях. Впрочем, отмечается, что под полный запрет попадает не вся медпомощь — для некоторых позиций разрешения не требуются.

Путин объяснил вступление Финляндии в НАТО желанием «что-то оттяпать» у России
Ранее Life.ru писал о лекарствах, которые нельзя брать в другие страны даже «для себя». Препарат могут изъять прямо на границе, а в некоторых странах возможны штрафы, депортация и даже уголовное преследование. В зоне особого риска находятся опиоидные обезболивающие и противокашлевые препараты. Отдельную группу составляют снотворные, транквилизаторы и противотревожные средства.

Дарья Денисова
