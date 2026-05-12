Финляндия с июля ограничит экспорт медтехники и лекарств в Россию

Северный сосед России продолжает ужесточать санкционный режим. Финляндия намерена заблокировать экспорт медицинской и фармацевтической продукции на восток. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на местный МИД.

Ограничения коснутся специальных разрешений на поставку медтоваров и технологий. Соответствующее постановление вступит в силу в июле 2026 года.

Глава санкционного отдела ведомства Элина Римппи пояснила: решение продиктовано подозрениями, что гражданская продукция якобы может быть использована российскими военными в негуманных целях. Впрочем, отмечается, что под полный запрет попадает не вся медпомощь — для некоторых позиций разрешения не требуются.

