Путин объяснил вступление Финляндии в НАТО желанием «что-то оттяпать» у России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Финляндии приняло решение о вступлении в НАТО в расчёте на возможное ослабление России. По его словам, у Москвы и Хельсинки ранее не существовало территориальных споров и отношения между странами оставались урегулированными.

Глава государства отметил, что финские власти, несмотря на отсутствие конфликтов, решили присоединиться к Североатлантическому альянсу, надеясь на изменение ситуации внутри России.

«Всё рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения. Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас всё рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Я бы и жест определённый сделал и кое-что сказал, но, поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь», — сказал Путин.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европе необходима Украина для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. Ранее заявил, что Евросоюзу и НАТО было бы на руку, если бы Киев входил в оба этих блока.