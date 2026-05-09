Путин объяснил вступление Финляндии в НАТО желанием «что-то оттяпать» у России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Финляндии приняло решение о вступлении в НАТО в расчёте на возможное ослабление России. По его словам, у Москвы и Хельсинки ранее не существовало территориальных споров и отношения между странами оставались урегулированными.

Глава государства отметил, что финские власти, несмотря на отсутствие конфликтов, решили присоединиться к Североатлантическому альянсу, надеясь на изменение ситуации внутри России.

«Всё рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения. Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас всё рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Я бы и жест определённый сделал и кое-что сказал, но, поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь», — сказал Путин.

Песня «Матушка-земля» в финском лицее вызвала крупный скандал
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европе необходима Украина для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. Ранее заявил, что Евросоюзу и НАТО было бы на руку, если бы Киев входил в оба этих блока.

Артём Гапоненко
