Песня «Матушка-земля» в финском лицее вызвала крупный скандал

В финском городе Вантаа русскоговорящие ученицы выступили в лицее с песней «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. Номер прошёл в День культуры и получил аплодисменты зала. Однако местные власти и украинские ученики восприняли выступление в штыки. Подробности приводит местное издание Yle.

Министр образования Финляндии Андерс Адлеркройц заявил, что «здравый смысл подвёл школу», и назвал произошедшее оскорбительным для украинских учеников. Директор лицея, напротив, встала на защиту выступления. Она объяснила, что в запрете российских флагов и культуры не было логики, а конфликт на Украине не может быть причиной исключать их из программы.

«Мы приняли во внимание, что, согласно основам учебной программы, у всех должны быть равные возможности представить язык и культуру своей страны», — сказала директор лицея.

