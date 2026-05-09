Песня «Матушка-земля» в финском лицее вызвала крупный скандал
Yle: В финском лицее русскоговорящие ученицы спели «Матушка-земля» на концерте
Татьяна Куртукова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ts_makeeva
В финском городе Вантаа русскоговорящие ученицы выступили в лицее с песней «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. Номер прошёл в День культуры и получил аплодисменты зала. Однако местные власти и украинские ученики восприняли выступление в штыки. Подробности приводит местное издание Yle.
Министр образования Финляндии Андерс Адлеркройц заявил, что «здравый смысл подвёл школу», и назвал произошедшее оскорбительным для украинских учеников. Директор лицея, напротив, встала на защиту выступления. Она объяснила, что в запрете российских флагов и культуры не было логики, а конфликт на Украине не может быть причиной исключать их из программы.
«Мы приняли во внимание, что, согласно основам учебной программы, у всех должны быть равные возможности представить язык и культуру своей страны», — сказала директор лицея.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выступил с видеообращением на русском языке и принёс извинения за фашизм и развязывание Второй мировой войны. Политик подчеркнул, что для немецкого народа 9 Мая — это день освобождения от нацистского режима, а не просто капитуляции.
