Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выступил с видеообращением на русском языке, в котором принёс извинения за фашизм и развязывание Второй мировой войны. Политик подчеркнул, что для немецкого народа 9 Мая является днём освобождения от нацистского режима, а не просто днём капитуляции.

Нимайер выразил благодарность Советскому Союзу и современной России за их историческую роль. Он также отметил, что проигрыш потерпели именно те стороны, которые сегодня отказываются праздновать годовщину Победы.

«Спасибо Советскому Союзу, спасибо России», — заключил немецкий политик.

Сегодня в Москве прошёл Парад Победы. По главной площади страны прошли военнослужащие разных подразделений, в том числе участники СВО. С речью выступил президент России Владимир Путин, Life.ru публиковал полное видео. А в Берлине полиция под крики «Ура!» разогнала у советского мемориала украинцев, которых привезли на автобусе для провокации.