Участники СВО прошли по Красной площади под своими боевыми знамёнами

Участники спецоперации, которые приехали в Москву на парад в честь 81-й годовщины Победы, прошли по Красной площади.

Военнослужащие несли боевые знамёна военных округов и всех группировок войск, которые воюют в зоне спецоперации. Парадным строем по брусчатке у Кремля прошли 17 героев России, 83 кавалера ордена мужества. Впервые вместе с боевыми товарищами были бойцы Войск беспилотных систем. В их числе был и Герой России, командир взвода БПЛА Максим Поташев.