Напомним, 9 мая Красной площади в Москве стартовал парад в честь 81-й годовщины Победы. В 10:00 нчалась церемония, в ходе которой Владимир Путин выступил с речью — в Кремле её назвали очень важной и подчеркнули, что её оправданно ждёт весь мир. В этом году шествие прошло без военной техники Среди зрителей — ветераны, участники СВО, Герои России и зарубежные гости, в том числе президент Республики Сербской Синиша Каран, который назвал 9 Мая великим и объединяющим праздником.