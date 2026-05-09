На Красной площади стартовала авиационная часть Парада Победы
Авиационная часть Парад Победы в Москве.
В воздушной программе парада примут участие пилотажные группы России. Кульминацией шоу станет традиционный проход штурмовиков Су-25, окрашивающих небо над столицей в цвета государственного триколора.
Напомним, 9 мая Красной площади в Москве стартовал парад в честь 81-й годовщины Победы. В 10:00 нчалась церемония, в ходе которой Владимир Путин выступил с речью — в Кремле её назвали очень важной и подчеркнули, что её оправданно ждёт весь мир. В этом году шествие прошло без военной техники Среди зрителей — ветераны, участники СВО, Герои России и зарубежные гости, в том числе президент Республики Сербской Синиша Каран, который назвал 9 Мая великим и объединяющим праздником.
Программа открылась выносом Знамени Победы ротой Преображенского полка, затем прошли расчёты разных родов войск, курсанты и военные из КНДР.
