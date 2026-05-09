Стало известно содержимое армейского вещмешка для бойцов СВО на Параде Победы

Военнослужащим — участникам парада Победы в Москве в этом году вручили памятные подарочные наборы, включающие практичные вещи и символику 9 Мая. О содержимом подарков журналистам рассказал участник специальной военной операции Рамазан Абдуллаев.

По его словам, все предметы упакованы в армейский вещевой мешок, выполненный в традиционном стиле. Внутри набора — предметы повседневного использования, включая термос, дождевик и толстовку. Также в комплект вошли сладости с праздничной символикой и сувенирная модель советского самолёта Пе-2 времён Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в День Победы по брусчатке Красной площади в составе парадных расчётов пройдут участники специальной военной операции. 9 мая военнослужащие вновь примут участие в торжественном марше на главной площади страны.