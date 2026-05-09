В Берлине в День Победы группа украинских активистов устроила провокацию у мемориала в Трептов-парке. Прибывший из Киева автобус доставил людей, которые размахивали флагами Украины и НАТО, пишет RT.

Полиция была вынуждена оттеснить одного из провокаторов подальше от священного для многих места — монумента Воину-освободителю. Толпа, собравшаяся у мемориала, встретила действия стражей порядка возгласами «Ура!» и бурными аплодисментами. Инцидент произошёл в то время, когда у подножия памятника проходили церемонии возложения цветов.

В Херсоне, где ВСУ контролируют правобережную часть города, российские военные нашли оригинальный способ возложить цветы к мемориалу павшим в Великой Отечественной советским воинам. Операторы дронов 18-й армии отправили БПЛА с цветами к Парку Славы, отдав дань памяти павшим прямо в День Победы.