День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 10:08

Жители Киева и Харькова несут цветы к Вечному огню в День Победы

Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Жители Киева в День Победы несут цветы к Вечному огню в парке Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишут украинские СМИ.

Жители Киева и Харькова несут цветы к Вечному огню в День Победы. Видео © Украина сейчас

Некоторые киевляне приходят с портретами родственников — участников войны. На месте дежурит патрульная полиция.

Цветы к Мемориалу Славы также несут жители Харькова. Приходят люди старшего поколения, молодёжь и семьи с детьми. В руках — цветы и портреты родных, звучат мелодии советских песен. Прибывающие харьковчане поют «День Победы» и «Смуглянку».

Согласно данным Google Trends, украинцы с утра ищут в интернете поздравительные открытки ко Дню Победы и информацию о параде 9 мая. Народная память о подвиге предков оказалась сильнее политических запретов киевского режима.

Переселенцы с Украины провели патриотический флешмоб ко Дню Победы в Севастополе
Переселенцы с Украины провели патриотический флешмоб ко Дню Победы в Севастополе

Ранее Life.ru рассказывал, что несколько сотен жителей Эстонии часами стоят в очереди на границе с РФ, чтобы отпраздновать День Победы в нашей стране. Эстонские власти официально не признают этот праздник. Это и есть главная причина. МИД сослался именно на этот факт.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar