Жители Киева и Харькова несут цветы к Вечному огню в День Победы
Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина
Жители Киева в День Победы несут цветы к Вечному огню в парке Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишут украинские СМИ.
Жители Киева и Харькова несут цветы к Вечному огню в День Победы. Видео © Украина сейчас
Некоторые киевляне приходят с портретами родственников — участников войны. На месте дежурит патрульная полиция.
Цветы к Мемориалу Славы также несут жители Харькова. Приходят люди старшего поколения, молодёжь и семьи с детьми. В руках — цветы и портреты родных, звучат мелодии советских песен. Прибывающие харьковчане поют «День Победы» и «Смуглянку».
Согласно данным Google Trends, украинцы с утра ищут в интернете поздравительные открытки ко Дню Победы и информацию о параде 9 мая. Народная память о подвиге предков оказалась сильнее политических запретов киевского режима.
Ранее Life.ru рассказывал, что несколько сотен жителей Эстонии часами стоят в очереди на границе с РФ, чтобы отпраздновать День Победы в нашей стране. Эстонские власти официально не признают этот праздник. Это и есть главная причина. МИД сослался именно на этот факт.
