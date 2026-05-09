Жители Киева в День Победы несут цветы к Вечному огню в парке Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишут украинские СМИ.

Некоторые киевляне приходят с портретами родственников — участников войны. На месте дежурит патрульная полиция.

Цветы к Мемориалу Славы также несут жители Харькова. Приходят люди старшего поколения, молодёжь и семьи с детьми. В руках — цветы и портреты родных, звучат мелодии советских песен. Прибывающие харьковчане поют «День Победы» и «Смуглянку».

Согласно данным Google Trends, украинцы с утра ищут в интернете поздравительные открытки ко Дню Победы и информацию о параде 9 мая. Народная память о подвиге предков оказалась сильнее политических запретов киевского режима.