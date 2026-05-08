Переселенцы с Украины провели в Севастополе патриотическую акцию в честь приближающейся годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом РИА «Новости» сообщил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

«В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы провели патриотический флешмоб «В мае 45-го...» в знак памяти и восхищения героизмом и доблестью советского народа, спасшего мир от фашизма», — сказал Бондаренко.

Мероприятие в канун Великой Победы прошло на территории музейного комплекса «35-я береговая батарея». Участники — среди которых были и дети — развернули огромный российский триколор и скандировали «спасибо», «помним» и «с Днём Победы», вспоминая подвиг советского народы в 1941-1945 годы.

Ранее Life.ru рассказывал, что несколько сотен жителей Эстонии часами стоят в очереди на границе с РФ, чтобы отпраздновать День Победы в нашей стране. Дело в том, что эстонские власти официально не признают этот праздник.