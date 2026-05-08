Сотни эстонцев часами стоят на границе, чтобы отпраздновать День Победы в России

Накануне 9 Мая на эстонско-российской границе образовались многокилометровые очереди — жители Прибалтики стремятся в РФ на День Победы, поскольку в Эстонии этот праздник официально не признаётся. Об этом пишет SHOT.

Очереди на эстонско-российской границе. Фото © Telegram / SHOT

Длинные «хвосты» на стыке Ивангорода и Нарвы наблюдаются уже трое суток. Люди проводят в ожидании по 3–5 часов.

Сотрудники пограничных пунктов тщательно досматривают каждого: проверяют наличие санкционных товаров, расспрашивают о целях визита. На полную проверку одного человека уходит около часа. Пик заторов ожидают в предпраздничный день — 8 мая.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Молдавии людям вместо Дня Победы 9 мая придётся отмечать День Европы, поскольку так решило правительство. Таким образом молдавские власти надеются сплотить общество вокруг единой идеи — пути в Евросоюз.