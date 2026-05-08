Студент на Камчатке собрал ко Дню Победы картину из 1,4 тысячи кубиков Рубика

Студент Камчатского госуниверситета имени Витуса Беринга собрал из 1,4 тысячи кубиков Рубика картину на тему Дня Победы. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Студент на Камчатке собрал картину ко Дню Победы из 1,4 тысячи кубиков Рубика. Фото © VK / КамГУ им. Витуса Беринга

Перед 9 Мая в главном корпусе университета появился необычный арт-объект. Студент третьего курса Никита Охманюк создал тематическое панно, посвящённое празднику, используя 1400 кубиков Рубика.

«Масштабная работа — это часть грантового проекта, который Никита выиграл в 2024 году. На средства гранта было приобретено 2 500 легендарных головоломок», — говорится в сообщении.

Способ создания таких картин похож на рисование по клеточкам — как пиксель-арт. Сначала авторы сами придумывают рисунок или находят готовый. Потом обрабатывают его в фоторедакторах, а специальная программа превращает картинку в цветные квадратики — пиксели.

Ранее в рамках акции «Храним огонь Победы» партия «Единая Россия» вместе с «Газпромом» одновременно подключили к природному газу военные мемориалы в 12 регионах страны. Главной площадкой стал мемориал «Аллея памяти» в городе Торжке Тверской области. В торжественном зажжении Вечного огня участвовал Дмитрий Медведев — он заместитель председателя Совета безопасности РФ и глава «Единой России».