Вечные огни одновременно зажгли в 12 регионах России в преддверии 9 Мая

В рамках акции «Храним огонь Победы» партия «Единая Россия» совместно с «Газпромом» синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах страны. Центральной площадкой церемонии стал мемориал «Аллея памяти» в городе Торжке Тверской области. В торжественном зажжении Вечного огня принял участие заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

По видеосвязи к мероприятию присоединились Ставропольский, Пермский и Краснодарский края, Новгородская, Ульяновская, Белгородская, Тюменская и Омская области, а также республики Татарстан и Дагестан и Чувашская республика. В церемонии также участвовали секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев, генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также юнармейцы.

Частица пламени для зажжения Вечного огня на главной площадке была доставлена из Твери — от Обелиска Победы. Право зажечь огонь предоставили жителю Торжка, по инициативе которого в 2000 году на средства местных жителей был создан мемориал «Аллея памяти», и юной участнице движения «Юнармия». Торжественная церемония завершилась минутой молчания.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов объявил об отмене традиционных массовых мероприятий 9 Мая в этом году. Жителей полуострова ждут изменения в протоколе празднования. В республике не состоятся ни военный парад, ни организованное шествие «Бессмертного полка». Такое решение в региональных органах власти приняли, руководствуясь заботой о безопасности граждан.