День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 15:02

Дмитрий Медведев спел «День Победы» с женским хором в Тверской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Замглавы Совбеза и глава «Единой России» Дмитрий Медведев принял участие в трогательной церемонии. Политик спел знаменитую композицию «День Победы» вместе с женским хором.

Мероприятие прошло в Торжке Тверской области на мемориальном комплексе «Аллея памяти». Компанию Медведеву составили полпред президента в ЦФО Игорь Щеголёв, врио губернатора Виталий Королёв и секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Поводом для церемонии стало зажжение новых вечных огней в 12 российских городах. «Единая Россия» совместно с «Газпромом» подключила к газу мемориалы в Чувашии, Татарстане, Дагестане, Новгородской, Ульяновской областях, а также в Ставропольском и Пермском краях.

Медведев назвал главные черты народа России
Медведев назвал главные черты народа России

Ранее Медведев заявил, что День Победы занимает особое место среди государственных праздников России. По его словам, пламя Вечного огня является для народа символом памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • День Победы
  • Дмитрий Медведев
  • Политика России
  • Политика
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar