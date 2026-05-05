Дмитрий Медведев спел «День Победы» с женским хором в Тверской области

Замглавы Совбеза и глава «Единой России» Дмитрий Медведев принял участие в трогательной церемонии. Политик спел знаменитую композицию «День Победы» вместе с женским хором.

Мероприятие прошло в Торжке Тверской области на мемориальном комплексе «Аллея памяти». Компанию Медведеву составили полпред президента в ЦФО Игорь Щеголёв, врио губернатора Виталий Королёв и секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Поводом для церемонии стало зажжение новых вечных огней в 12 российских городах. «Единая Россия» совместно с «Газпромом» подключила к газу мемориалы в Чувашии, Татарстане, Дагестане, Новгородской, Ульяновской областях, а также в Ставропольском и Пермском краях.

Ранее Медведев заявил, что День Победы занимает особое место среди государственных праздников России. По его словам, пламя Вечного огня является для народа символом памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны.