Медведев назвал День Победы главным праздником России

День Победы занимает высшее место среди всех государственных праздников России, а пламя Вечного огня стало для народа бессмертным и священным напоминанием о подвиге участников Великой Отечественной войны. Такую позицию озвучил заместитель председателя Совбеза РФ и руководитель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе торжественной церемонии возгорания Вечного огня на военных мемориалах.

«В преддверии главного государственного праздника — Дня Победы — мы зажигаем Вечный огонь у монументов героям Великой Отечественной войны», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что Вечный огонь выступает священным знаком, который не даёт народной памяти померкнуть, а также служит выражением искренней благодарности героям, сумевшим в тяжелейшие военные годы отстоять родную землю, очистить её от нацистской заразы и обеспечить потомкам возможность жить в безопасности и достатке.

Ранее сообщалось, что 9 Мая Владимир Путин традиционно примет участие в Параде Победы. Он также проведёт двусторонние переговоры с зарубежными лидерами, которые приедут на торжество. Среди них — премьер Словакии Роберт Фицо и президент Белоруссии Александр Лукашенко.