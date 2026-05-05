Медведев назвал главные черты народа России

Единство фронта и тыла, а также сплав мужества, труда и веры всегда определяли характер народа России. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на торжественной церемонии зажжения Вечного огня.

«Единство фронта и тыла, сплав мужества, труда и веры всегда были главными чертами характера нашей нации, нашего народа», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что проведение церемоний зажжения Вечного огня в различных городах России свидетельствует о преемственности поколений и неразрывной связи между ветеранами Великой Отечественной войны и современными защитниками Родины.

Ранее Медведев заявил, что День Победы занимает особое место среди государственных праздников России. По его словам, пламя Вечного огня является для народа символом памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны.