«Мы продолжаем их дело»: Медведев сравнил героев СВО с поколением победителей

Участвуя в специальной военной операции, россияне продолжают ратные традиции поколения победителей. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ и глава «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Поколение победителей – это родные и близкие нам люди. Мы их дети, внуки, теперь уже и правнуки. Мы стараемся хранить это в семейных традициях. Но самое главное, что мы продолжаем их дело», — сказал он.

Он акцентировал, что россияне существуют в мощном, суверенном и свободном государстве, которое им по-настоящему близко, работают ради его процветания и ныне ведут бои в рамках специальной военной операции. Зампред Совбеза добавил: то, что происходило в годы Великой Отечественной, напрямую отражается и продолжается в нынешних реалиях.

Во вторник «Единая Россия» и «Газпром» в рамках инициативы «Храним огонь Победы» одновременно подсоединили к магистральному природному газу памятники Второй мировой войны в двенадцати субъектах РФ. Главной точкой мероприятия выбран мемориальный комплекс «Аллея памяти» в городе Торжок Тверской области.

Ранее Медведев заявил, что День Победы занимает особое место среди государственных праздников России. По его словам, пламя Вечного огня является для народа символом памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны.