Медведев назвал Россию сильной, независимой и свободной страной
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия является сильной, независимой и свободной страной, а современные поколения продолжают дело поколения победителей. Заявление прозвучало в Торжке Тверской области в ходе публичного выступления.
«Поколение победителей — это родные, близкие нам люди. Мы их дети, внуки, теперь уже и правнуки», — сказал он.
По словам Медведева, память о поколении победителей сохраняется в семейных традициях, а его потомки продолжают их дело. Он подчеркнул, что современная Россия остаётся сильной, независимой и свободной страной, несмотря на исторические и внешние вызовы.
Ранее Медведев заявил, что День Победы занимает особое место среди государственных праздников России. По его словам, пламя Вечного огня является для народа символом памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны.
