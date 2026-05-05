5 мая, 13:01

Медведев назвал Россию сильной, независимой и свободной страной

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия является сильной, независимой и свободной страной, а современные поколения продолжают дело поколения победителей. Заявление прозвучало в Торжке Тверской области в ходе публичного выступления.

«Поколение победителей — это родные, близкие нам люди. Мы их дети, внуки, теперь уже и правнуки», — сказал он.

По словам Медведева, память о поколении победителей сохраняется в семейных традициях, а его потомки продолжают их дело. Он подчеркнул, что современная Россия остаётся сильной, независимой и свободной страной, несмотря на исторические и внешние вызовы.

Ранее Медведев заявил, что День Победы занимает особое место среди государственных праздников России. По его словам, пламя Вечного огня является для народа символом памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны.

Милена Скрипальщикова
